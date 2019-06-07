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США ввели новые санкции против Ирана

Ограничения введены за финансовую поддержку Корпуса стражей исламской революции.

США ввели новые санкции против Ирана
Фото: investigator.org.ua

Министерство финансов США  объявило о новых санкциях в отношении Ирана. Ограничения коснулись предприятий нефтехимического комплекса страны, в том числе, крупнейшего в Иране нефтехимического холдинга за финансовую поддержку Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Голос Америки.

Пентагон обвинил КСИР в проведении 12 мая атаки на побережье Объединенных Арабских Эмиратов, в результате которой пострадали два саудовских танкера, корабль ОАЭ и норвежский танкер.

Новые санкции в первую очередь касаются крупного иранского холдинга Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC). Компанию обвинили в финансовой поддержке КСИР, в ведении которого находится иранская ракетно-ядерная программа.

Под санкциями также оказались 39 дочерних компаний PGPIC, а также торговые агенты холдинга в других странах. PGPIC и его подразделения контролируют 40% иранского нефтехимического производства. Кроме того, на долю холдинга приходится половина всего иранского экспорта нефтехимических продуктов.

9 мая США уже ввели санкции против Ирана, которые касаются производства стали, алюминия, меди и железа. Документ предусматривает ограничения и против производителей металлов в Иране и против тех, кто торгует продукцией иранского происхождения.

Новым санкциям США предшествовало решение Ирана прекратить выполнение некоторых обязательств по ядерной сделке.

В апреле США объявили иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

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