Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки

Тегеран на срок в 60 дней прекращает продажу урана и тяжелой воды третьим странам.

Иран приостановил выполнение части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отказался от наложенных на него ограничений, касающихся обогащенного урана и тяжелой воды.

Об этом заявил иранский президент Хасан Рухани, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что ровно год назад президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.

По словам Роухани, Тегеран на срок в 60 дней прекращает продажу урана и тяжелой воды третьим странам. В соответствии с соглашением Исламская Республика должна была поставлять излишки другим государствам по достижении объемов производства обогащенного урана на уровне в 300 кг.

"Если в течение двух месяцев четверка постоянных членов Совбеза ООН и Германия не выполнят своих обещаний по защите иранского нефтяного и банковского секторов от санкций США, Тегеран прекратит выполнение еще двух требований", - говорится в послании, направленном лидерам пяти стран, включая Великобританию, Китай, Францию, Германию и Россию.

"Если в течение этого срока наши основные интересы, особенно продажа нефти и снятие банковских санкций будут обеспечены, мы вернемся к прежним условиям", - подчеркнул Рухани.

В противном случае Иран отойдет от обязательств сохранить обогащение урана на уровне в 3,67%. Кроме того, Исламская Республика может отказаться от модернизации реактора на тяжелой воде в Араке, предупредил он.

При этом Рухани добавил, что Иран пока не покинул стол переговоров и готов продолжить диалог.

Напомним, в мае 2018 года США вышли из подписанного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном. Этот документ предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

В ноябре Вашингтон возобновил санкции против Ирана, потребовав от стран-союзников прекратить покупать иранскую нефть под угрозой штрафных мер для компаний-закупщиков. Однако, для восьми стран США сделали исключения, которые истекли через 180 дней, 2 мая этого года. Еще до этого момента США подчеркивали, что администрация президента Трампа и ее союзники твердо намерены "поддерживать и расширять экономическое давление" на Иран.

Позднее министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри выступил в защиту санкций Вашингтона, указав на связи Тегерана с террористическими организациями и отсутствием в Исламской Республике правового государства.

Европейские страны пытаются спасти соглашение с Ираном по его ядерной программе. В конце января 2019 года сообщалось, что Германия, Франция и Великобритания вводят в действие систему обхода санкций США в торговле с Ираном.

Ядерная сделка, в результате которой часть санкций против энергетического сектора страны были отменены, была принята в 2015 году, Тогда же Иран согласился заморозить свою ядерную программу, подписав соглашение с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.