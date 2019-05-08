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​New York Times: убытки Трампа в 90-х годах превысили $1 млрд

Это были самые крупные потери, заявленные в тот период индивидуальными американскими налогоплательщиками.

​New York Times: убытки Трампа в 90-х годах превысили $1 млрд
Фото: EPA/UPG

Потери Дональда Трампа от предпринимательской деятельности в конце 80-х - начале 90-х годов составили 1 миллиард 170 миллионов долларов.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на данные налоговых деклараций Трампа.

Отмечается, что это были самые крупные потери, заявленные в тот период индивидуальными американскими налогоплательщиками.

Журналисты точняют, что не имели прямого доступа к налоговым декларациям Трампа, но получили информацию от "лица, которое имело законный доступ к этим документам". Кроме того, предоставленная информация потом сравнивалась с публично доступной базой данных Налоговой службы США.

Издание отмечает, что к моменту, когда мемуары Трампа "Искусство сделки" попали на полки книжных магазинов в 1987 году,  бизнес-империя будущего президента уже находилась на грани банкротства и он терял на убыточных сделках десятки миллионов долларов ежегодно. Итог предпринимательской деятельности Трампа в 1985 году сводится к убыткам в размере $46,1 млн  (с учетом инфляции это приблизительно $107,4 млн в 2018 году). Всего за десятилетие, с 1985 по 1994 годы, Трамп потерял миллиард $170 млн в своей предпринимательской деятельности.

В период между 1985 и 1994 годом Трамп, по-видимому из-за убытков, не платил подоходный налог в течение восьми из 10 лет.

The New York Times подчеркивает, что расследование относится к далекому прошлому в предпринимательской деятельности Трампа и не охватывает период непосредственно перед его победой на выборах в 2016 году. Именно этот период является предметом спора между администрацией Трампа и Конгрессом, где представители Демократической партии пытаются добиться от президента обнародования налоговых деклараций за последние годы.

Напомним, в начале апреля Комитет по методам и средствам палаты представителей США потребовал от налогового управления опубликовать налоговые декларации Трампа и связанных с ним организаций за последние шесть лет.

Министр финансов США Стивен Мнучин отказал в этом запросе, опираясь на рекомендации Минюста.

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