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Эстония и Латвия обложат пошлиной российскую электроэнергию

Введение тарифов запланировано на осень.

Эстония и Латвия обложат пошлиной российскую электроэнергию
Фото: EPA/UPG

Эстония и Латвия введут пошлину на российскую электроэнергию, чтобы смягчить проблему нечестной конкуренции. Об этом сообщает ресурс ERR.

Сейчас российское электричество, произведенное из ископаемых источников, не обложено квотами на выброс углекислого газа, оно транспортируется на эстонский рынок через Литву. Стоимость такого электричества практически вдвое ниже, чем цена на электричество, выработанное предприятием Eesti Energia из сланца. Причина разницы в ценах заключается в налогах, которые необходимо платить в Эстонии.

"Что касается, например, таможенной защиты, то это в компетенции Европейского союза и Еврокомиссии, государства ЕС отдельно устанавливать не могут. Но мы договорились с латышами о введении тарифа за использование инфраструктуры, предположительно осенью", – пояснил вице-канцлер отдела энергетики Министерства экономики Эстонии Тимо Татар.

Подобный тариф на импортируемое из России электричество уже много лет использует Финляндия. Введение тарифа запланировано на осень, поскольку в это время в Беларуси будет готова атомная электростанция.

Литва приняла закон, который прекращает торговлю электроэнергией между Беларусью и Литвой после окончания строительства атомной электростанции. Балтийские страны пока что не могут обойтись без российской электросети, поэтому электричество из России теперь будет поступать через Латвию.

"По сути этот тариф основан на расходах, которые возникают при импорте российского электричества. Это не устранит нечестную конкуренцию, но хотя бы частично ее смягчит", – сказал руководитель государственной компании Elering Таави Вескимяги.

Напомним, в конце апреля 2019 года "Нафтогаз Украины" впервые начал торговать электроэнергией. Первые поставки будут осуществляться коммунальному некоммерческому предприятию Кировоградский областной противотуберкулезный диспансер. Стоимость контракта - 880 тысяч гривен. В "Нафтогазе" отметили, что речь идет о сравнительно небольших объемах, "но очень важен опыт конкурентной борьбы на новом для нас рынке".

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