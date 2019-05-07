В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
В Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, трое погибших (обновлено)
В Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, трое погибших (обновлено)
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
ГлавнаяМир

Полиция Шри-Ланки заявила о нейтрализации всех подозреваемых в терактах

Причастных к взрывам либо задержали, либо убили при задержании.

Полиция Шри-Ланки заявила о нейтрализации всех подозреваемых в терактах
Фото: EPA/UPG

Полиция Шри-Ланки заявила о нейтрализации всех подозреваемых в терактах 21 апреля. Об этом сегодня заявил исполняющий обязанности начальника полиции страны, сообщает агентство Reuters.

В ходе розыскных действий, обысков и задержаний силы безопасности изъяли оборудование и компоненты для изготовления бомб, которые боевики планировали применить при новых атак.

Правительство страны возлагало ответственность за содеянное на две местные исламистские группировки, одна из которых - "Национальный Таухид Джамаат". Позже о своей ответственности за теракты заявила и террористическая группировка "Исламское государство".

Напомним, утром 21 апреля на Шри-Ланке произошла самая масштабная террористическая атака с момента окончания гражданской войны 10 лет назад. В результате восьми взрывов, которые прогремели в церквях и отелях, погибли 253 человека, еще 485 человек получили ранения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также