Полиция Шри-Ланки заявила о нейтрализации всех подозреваемых в терактах 21 апреля. Об этом сегодня заявил исполняющий обязанности начальника полиции страны, сообщает агентство Reuters.

В ходе розыскных действий, обысков и задержаний силы безопасности изъяли оборудование и компоненты для изготовления бомб, которые боевики планировали применить при новых атак.

Правительство страны возлагало ответственность за содеянное на две местные исламистские группировки, одна из которых - "Национальный Таухид Джамаат". Позже о своей ответственности за теракты заявила и террористическая группировка "Исламское государство".

Напомним, утром 21 апреля на Шри-Ланке произошла самая масштабная террористическая атака с момента окончания гражданской войны 10 лет назад. В результате восьми взрывов, которые прогремели в церквях и отелях, погибли 253 человека, еще 485 человек получили ранения.