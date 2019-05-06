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Российская авиакомпания отказалась покупать самолеты Superjet после катастрофы в Шереметьево

Директор авиакомпании "Ямал" объясняет мотивы отказа экономическими причинами.

Российская авиакомпания отказалась покупать самолеты Superjet после катастрофы в Шереметьево
Фото: EPA/UPG

Авиакомпания "Ямал", которая уже владеет 15-ю самолетами Sukhoi Superjet 100, не будет покупать еще 10 таких авиалайнеров – аналогов воздушного судна, на борту которого в Москве 5 мая погиб 41 человек, сообщает Радіо Свобода.

Российские информагентства цитируют слова генерального директора авиакомпании "Ямал" Василия Крюка, который объясняет мотивы отказа экономическими причинами.

В то же время в "Ямале" до окончания расследования катастрофы самолета в аэропорту "Шереметьево" не планируют прекращать эксплуатацию уже имеющихся самолетов Superjet.

У "Ямала" - второй крупнейший в России парк самолетов Superjet. Крупнейшим эксплуатантом Superjet является "Аэрофлот", у которого 50 самолетов SSJ 100.

5 мая Superjet-100, выполняя рейс "Аэрофлота" Москва - Мурманск, вскоре после взлета попал в грозу, у него, вероятно, попала молния. Самолет развернулся и совершил аварийную посадку в "Шереметьево" - с полными баками. При жесткой посадке у самолета был пробит бак с топливом и начался пожар.

Погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.

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