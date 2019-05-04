Фото: twitter.com/BreakingNAlerts В США самолет скатился в реку после приземления

Самолет Boeing 737 во время приземления на военно-морской базе города Джексонвилл (штат Флорида) выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке. Об этом сообщила пресс-служба аэродрома.

По информации Reuters, на борту самолета находилось 143 человека - 136 пассажиров и 7 членов экипажа.

21 человек пострадал.

"Самолет вернулся с американской военно-морской базы в Гуантанамо (Куба), пытался приземлиться на военную базу во время грозы и выкатился со взлетно-посадочной полосы в реку", - пишет агентство.

Отмечается, что в результате происшествия нет погибших или серьезно раненых, все 21 пострадавший находятся в больнице в хорошем состоянии.

Напомним, все самолеты Boeing серии МАХ были "посажены" в марте этого года после второй катастрофы с участием этого самолета в Эфиопии. Расследование обнаружило сходство аварии с крушением такого же "Боинга" в Индонезии в прошлом году: из-за сбоя электроники самолет самовольно опускает нос и уходит в пике, не позволяя пилотам откорректировать движение.

Компания "Боинг" заявила об обновлении программного обеспечения и успешном выполнении почти 100 тестовых полетов на новых "Боингах", однако подняться в воздух лайнеры смогут только после сертификации американской авиационной службы.