Путин и Трамп обсудили возможность новой ядерной сделки, - Белый дом

Президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп и России Владимир Путин обсудили вероятность заключения нового соглашения о ядерном оружии, передает Радио Свобода.

По словам пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс, Трамп и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность заключения нового многостороннего соглашения по ядерному оружию между Соединенными Штатами, Россией и Китаем или расширения текущего стратегического российско-американского ядерного соглашения о ракетах средней и малой дальности.

Кроме того, российский и американский президенты обсудили протесты в Венесуэле и доклад специального прокурора Роберта Мюллера относительно вероятного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По словам пресс-секретаря Белого дома, политики сошлись на том, что расследование "завершено, вмешательства не было".

Сандерс также еще раз повторила позицию США по о готовности обсуждать "все варианты" по Венесуэле, где Кремль поддерживает президента Николаса Мадуро, а Вашингтон - оппозицию.

Напомним, 1 февраля США объявили об прекращение участия в Договоре о ракетах средней и малой дальности из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М". Россия ответила зеркальными мерами.

Договор о РСМД Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали в декабре 1987 года. Летом 1988 года договор вступил в силу. США и СССР обязались не производить, не испытывать и не развертывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.