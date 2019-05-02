Министр энергетики США счел российские поставки газа в ЕС ненадежными

Министр энергетики США Рик Перри призвал Евросоюз покупать больше природного газа в Соединенных Штатах, а не в России, передает DW.

Перри вместе с топ-менеджерами ряда американских компаний принял участие в первом посвященном СПГ энергетическом форуме для бизнеса из Евросоюза и США, прошедшем в четверг, 2 мая, в Брюсселе.

"Предлагая свой природный газ, США помогают Европе расширять то, что является критически важным для энергетической, экономической и национальной безопасности ЕС - а именно, энергетическую диверсификацию... То, что мы предлагаем - это свобода выбора", - отметил американский министр.

По его данным, 11 стран ЕС зависимы от импорта российского газа на более чем 75 процентов. Потому он раскритиковал строительство новых газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

По словам Перри, он подписал два постановления, позволяющие экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из Калкашу (штат Луизиана) и Порт-Артура (Техас). Для этого там должны построить мощности для экспорта СПГ. Их суммарная пропускная способность составит более 160 миллионов кубометров газа в сутки.

Ранее преемница Меркель на посту главы ХДС выступила в поддержку "Северного потока-2".