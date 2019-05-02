Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Путин подписал закон об изоляции российского интернета
Путин подписал закон об изоляции российского интернета
Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
ГлавнаяПолитика

​В Украину приедет спецпосланник США по вопросам антисемитизма

Элан Карр выступит на еврейском форуме.

​В Украину приедет спецпосланник США по вопросам антисемитизма
Фото: usembassy.gov

На следующей неделе в Украину приедет спецпосланник США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом Элан Карр.

Об этом говорится на сайте посольства США в Украине.

Карр до середины мая должен посетить целый ряд европейских государств. В рамках этого турне 6 мая он приедет в Киев, чтобы выступить на Киевском еврейском форуме.

Дипломат планирует встретиться с представителям украинской власти и еврейской общины.

Напомним, что новоизбранный президент Украины, как и премьер-министр имеют еврейское происхождение.

В настоящее время в Украине проживает одна из крупнейших еврейских общин в мире, но оценки ее размера сильно различаются, варьируясь от 120 000 до 400 000 человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также