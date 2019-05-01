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​Украина сняла санкции с приднестровского метзавода после просьбы премьера Молдовы

Украинский лом поступал на предприятие, несмотря на санкции.

​Украина сняла санкции с приднестровского метзавода после просьбы премьера Молдовы
Фото: www.rybnitsa.org

Премьер Молдовы Павел Филип помог выйти из-под санкций Украины Молдавскому металлургическому заводу (ММЗ) в Приднестровье.

Об этом говорится в расследовании RISE Moldova и программы "Схемы".

В мае 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ о санкциях против 756 предприятий (в основном компании с российским капиталом). среди которых оказался и приднестровский ММЗ. Санкции предполагали блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет вывода капитала из Украины и т.д.

Между тем украинский лом продолжал поступать на ММЗ и в период санкций, но не напрямую, а через компанию Novastal Prim, открытую в Кишиневе. Офис этой компании находится в том же доме, где располагается территориальная организация Демократической партии Молдовы, возглавляемой Владом Плахотнюком.

В начале марта этого года премьер Филип отправил письмо Порошенко с просьбой снять санкции с ММЗ. В письме описана "критическая ситуация, сложившаяся на АО ММЗ из г. Рыбница, самом крупном производителе металла в Республике Молдова".

В Украине письмо быстро прошло все инстанции, и 19 марта Порошенко подписал указ о выводе из-под санкций приднестровского ММЗ.

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