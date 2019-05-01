​Нардепа Найема не пускали в Армению по требованию России

Армянские пограничники не хотели пускать депутата Верховной Рады Мустафу Найема в страну по требованию России. Пересечь границу ему удалось только после вмешательства дипломатов.

Об этом он рассказал в своем фейсбуке.

Инцидент произошел вечером 30 апреля, когда Найем прилетел в Ереван по приглашению Восточноевропейского центра на антикоррупционный форум.

"На паспортном контроле предъявил обычный паспорт, поскольку поездка не служебная. После длительной проверки офицеры сообщили, что в базе данных стоит отметка «запрет на въезд»... Некоторое время спустя пришли еще двое сотрудников миграционной службы и вежливо пояснили, что запрет стоит не от Армении, а «по требованию третьей страны»", - написал Найем.

По его словам, этой третьей страной оказалась Россия, которая выставляет запреты в рамках синхронизации базы погранслужбы Армении с санкционным списком РФ.

"После выяснения всех обстоятельств и, видимо, вмешательства посла и наших служб, меня все-таки пустили. С отметкой "одноразово". А наша консульская служба настоятельно посоветовала ставить посольство в известность о своих передвижениях, и по окончанию визита прибыть в аэропорт в сопровождении посла или консула", - написал Найем.

Депутат добавил, что ему обидно за Армению из-за ее зависимости от России.

Напомним, что в российском санкционном списке находится 563 гражданина Украины.