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​ЦИК готов провести досрочные выборы в Раду, в случае их объявления, - Слипачук

"Центризбирком сделает все необходимое в пределах своих полномочий".

​ЦИК готов провести досрочные выборы в Раду, в случае их объявления, - Слипачук
Татьяна Слипачук
Фото: Макс Левин

Если в Украине будут объявлены досрочные выборы в Верховную Раду, Центральная избирательная комиссия будет готова к их проведению, несмотря на ряд трудностей, которые могут возникнуть ввиду ограниченных временных рамок на организацию голосования.

Об этом заявила глава ЦИКа Татьяна Слипачук, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, в случае, если соответствующее решение будет принято на всех законных основаниях, то у нас мало шансов быть не готовыми. Я бы скорее ставила вопрос, насколько оперативно будут решены все те вопросы, которые нужны для того, чтобы произошли те или иные вещи. Потому что у нас есть вопрос по законодательству, которое регулирует... вопросы о сроках и порядке проведения публичных закупок, которые в рамках парламентских выборов будут намного большей проблемой, чем на президентских", - сказала она.

Слипачук также заверила, что ЦИК сделает все необходимое в пределах своих полномочий.

Напомним, распускать Раду запрещено за полгода до окончания срока ее полномочий. Нынешний парламент начал работать 27 ноября 2014 года.

Сегодня, 30 апреля, ЦИК объявил официальные результаты выборов президента Украины, которые, согласно законодательству, должны быть обнародованы не позднее 1 мая. Так, во втором туре голосования победил худрук "95 Квартала" Владимир Зеленский, который набрал 73,22%. Его оппонент действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов. Инаугурация избранного президента состоится не позднее 31 мая.

Ранее Зеленский обвинил ЦИК в затягивании объявления итогов голосования, чтобы "его инаугурация состоялась после 27 мая, а он не смог бы распустить Верховную Раду". 

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