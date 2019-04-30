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ЦИК объявил официальные результаты второго тура выборов президента Украины

Президентом избран Владимир Зеленский.

ЦИК объявил официальные результаты второго тура выборов президента Украины
Фото: EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия на заседании 30 апреля объявила официальные результаты выборов президента Украины.

Трансляцию заседания вел "5 канал" в YouTube.

Во втором туре голосования победил Владимир Зеленский, который набрал 73,22%. Его оппонент действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.

"Избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский Владимир Александрович, 1978 года рождения, образования высшее, проживает в городе Киеве, художественный руководитель ООО "Квартал 95", беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа", - сообщила глава ЦИКа Татьяна Слипачук после подписания протокола.

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, явка избирателей составила 61,37%. Согласно данным обработки 100% электронных протоколов, за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за Порошенко - 24,45%. В первом туре, 31 марта, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей.

Официальные результаты должны быть установлены ЦИКом на основании этих протоколов не позднее 1 мая. Инаугурация избранного президента состоится не позднее 31 мая.

Ранее Зеленский обвинил ЦИК в затягивании объявления итогов голосования, чтобы "его инаугурация состоялась после 27 мая, а он не смог бы распустить Верховную Раду". Через несколько дней после оглашения предварительных результатов Зеленский улетел на отдых в Турцию, заявив, что это его первые выходные за четыре месяца.

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