Путин впервые лично прокомментировал результаты выборов в Украине

Президент России Владимир Путин впервые лично прокомментировал результаты президентских выборов в Украине.

На брифинге после переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном он сказал, что победа Владимира Зеленского свидетельствует о провале политики Петра Порошенко.

"Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко. Я уверен, что новые власти не могут этого не понимать, они прекрасно это понимают. Посмотрим хотя бы на первые шаги: понимать - это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, - это другое", - цитирует Путина агентство ТАСС.

Путин сказал, что отношения с Украиной будут зависеть от политики, которую будет проводить Зеленский. "Мы хотим, мы готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке", - сказал Путин.

Президент России также заявил, что не собирался провоцировать Украину решением о выдаче паспортов украинцам из оккупированных им районов Донецкой и Луганской областей. "Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный характер", - сказал Путин.

Напомним, 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины. Явка составила 62,09% по Украине и 61,37% с учётом заграничного округа.

23 апреля ЦИК обнародовала результаты 100% подсчитанных электронных протоколов. Во втором туре президентских выборов одержал победу актер Владимир Зеленский с результатом 73,22%. За него проголосовало 13,5 млн избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко - 24,45% (4,5 млн) избирателей.