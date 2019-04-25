В Киеве пытались захватить спортклуб "Восход", в полицию доставлены 62 человека (обновлено)
В Киеве пытались захватить спортклуб "Восход", в полицию доставлены 62 человека (обновлено)
Зе-команда. Хто не/є хто?
Зе-команда. Хто не/є хто?
У Зеленского отреагировали на указ Путина о паспортизации ОРДЛО
У Зеленского отреагировали на указ Путина о паспортизации ОРДЛО
Путин упростил получение гражданства России для украинцев из ОРДЛО
Путин упростил получение гражданства России для украинцев из ОРДЛО
Заместитель генпрокурора Евгений Енин подал в отставку (документ)
Заместитель генпрокурора Евгений Енин подал в отставку (документ)
​Рада приняла закон об украинском языке
​Рада приняла закон об украинском языке
Бабочка и Рада
Бабочка и Рада
Российские журналисты написали Зеленскому открытое письмо
Российские журналисты написали Зеленскому открытое письмо
Глава ОАСК: у Зеленского будет право распустить Раду до 14 июня
Глава ОАСК: у Зеленского будет право распустить Раду до 14 июня
ГлавнаяПолитика

​Князев назначил нового начальника полиции Харьковской области

Должность занял ректор ХНУВД.

​Князев назначил нового начальника полиции Харьковской области
Фото: policecontrol.com.ua

Глава Национальной полиции Сергей Князев назначил новым главой Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, который до этого более трех лет работал ректором Харьковского национального университета внутренних дел.

Представление Сокуренко состоялось 25 апреля, сообщил телеканал UA:Харьков.

Предшественника Сокуренко Олега Беха перевели в Одессу на должность главы облуправления полиции вместо Дмитрия Головина.

Олег Бех был назначен начальником ГУНП в Харьковской области в конце сентября 2017. До этого он руководил ГУНП в Полтавской области. С мая 2014 по февраль 2015 года Бех был начальником УБОП милиции Одесской области.

Генерал Головин подал в отставку по состоянию здоровья. "Ему нужно какое-то время на реабилитацию. Потом мы предложим ему вернуться обратно в строй", - заявил накануне Князев.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также