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​Депутатам Рады по случаю Чистого четверга принесли Библии

Некоторые депутаты берут по несколько экземпляров.

Депутатам Верховной Рады по случаю Чистого четверга принесли Библии.

Фото: twitter.com/chesno_movement

Общественное движение "Чесно" сообщило, что их раздают в кулуарах от имени нардепа Павла Унгуряна из межфракционного объединения "За духовность и моральность".

"Некоторые парламентарии берут по несколько экземпляров, говорят - коллегам. По словам Борислава Розенблатта, он не христианин, но Библию кому-то подарит", - отмечается в твиттере "Честно".

Межфракционное объединение "За духовность, нравственность и здоровье Украины" возглавляет нардеп от "Народного фронта" Павел Унгурян. Всего в его состав входит 51 народный депутат, в частности, Игорь Мосийчук ("Радикальная партия"), Егор Соболев ("Самопомич"), Александр Шевченко (внефракционный), Максим Бурбак ("Народный фронт") и другие.

Напомним, что о том, какие книги продаются на раскладках в здании украинского парламента, можно почитать в статьях LB.ua из цикла "Неизвестная Рада" - "Хата-читальня для депутатов" и "Что читают депутаты?"

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