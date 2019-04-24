ЦИК принял протоколы с мокрыми печатями от 184 округов

Центральная избирательная комиссия приняла оригиналы протоколов об итогах повторного голосования на очередных выборах Президента Украины от избирательных комиссий 184 из 199 территориальных избирательных округов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"24 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 107 территориальных избирательных округов. Всего приняты протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 184 территориальных избирательных округов ", - говорится в релизе.

Отмечается, что сейчас в заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв до 10:00 25 апреля 2019 года.

Напомним, что вечером 23 апреля Центризбирком Украины завершил подсчет электронных протоколов. Данные подсчета свидетельствуют, что во втором туре президентских выборов одержал Владимир Зеленский с результатом 73,22%. За него проголосовало 13,5 млн избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко - 24,45% (4,5 млн) избирателей.

Официально результаты выборов должны быть установлены на основании оригиналов бумажных протоколов окружных избирательных комиссий не позднее 1 мая. С 22 апреля ЦИК начал прием оригинальных бумажных протоколов.

Инаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.