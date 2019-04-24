Заместитель генпрокурора Евгений Енин подал в отставку, - источник

Группа прокуроров Кулика теперь может быть расформирована.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщил LB.ua источник в Генпрокуратуре.

Учитывая данный фактор, теперь, как ожидается, группа прокуроров Константина Кулика теперь будет расформирована

Напомним, в конце марта Енин отменил подозрения политикам, проходящим по расследованию уголовного дела в отношении Сергея Курченко. Прокурор Кулик позже заявил, что отмена подозрений Борису Ложкину, Алексею Филатову, Валерии Гонтаревой и другим была незаконной.

По словам Кулика, указанные действия позволили фигурантам дела, в частности, Филатову выехать за пределы Украины и влиять на свидетелей, поэтому Енин "содействует ОПГ Курченко". При этом в последние недели Филатов пределы страны - за исключением однодневной рабочей поездки в Брюссель - не покидал.