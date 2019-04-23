Адвокаты Ложкина: ГПУ нарушила принцип политической нейтральности

Публикация повестки бывшему главе Администрации президента Борису Ложкина является попыткой втянуть его в медийный скандал.

Об этом говорится в заявлении его адвокатов, опубликованном в фейсбуке пресс-секретаря Ложкина Марии Поповой.

"Появление имени Бориса Ложкина в материалах расследований Генеральной прокуратуры и публичное объявление о подозрении ему сотрудником ГПУ очевидно были задуманы как поводы для медийных скандалов, и являются совершенно необоснованными. В цивилизованной юридической практике публикация повесток в интернете, как и "уведомления о подозрении", невозможна. Мы убеждены, что налицо - особенный, избирательный подход к делу. Все юридически значимые действия в этом деле заменены интервью и пресс-конференциями, а анонсированные в медиа вызовы, повестки и прочие документы нашему клиенту направлены или вручены не были", - считают юристы.

В заявлении говорится, что законодательство не предусматривает вызов посредством публикации на сайте ГПУ.

"Мы убеждены, что целью публикации повестки в нарушение всех мыслимых процессуальных норм было очередное вынесение темы в публичную плоскость, привлечение внимания СМИ для решения политических задач. Перед нами ярчайшая иллюстрация попрания принципа политической нейтральности прокуратуры", - заявили юристы.

У Ложкина уверены, что обвинения в его адрес надуманы и будут опровергнуты.

"При этом, в отличие от стороны обвинения, мы будем действовать исключительно в рамках закона", - говорится в заявлении.

Напомним, что Ложкина, а также бывшему главе НБУ Валерии Гонтаревой и замглавы АП Алексею Филатову собираются предъявить подозрение по делу Сергея Курченко.

Прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик в конце мая уже пытался это сделать, но тогда в ГПУ признали его подозрения недействительными.