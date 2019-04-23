Фото: Макс Левин

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная) пришла на заседание парламента во вторник. Депутат на данный момент находится на своём месте в зале заседаний.

Савченко заявила, что будет поддерживать Владимира Зеленского, передаёт корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Левин

“Я не буду в оппозиции к новому президенту. Мне хватило почитать его предвыборную программу, там есть многие пункты, о которых я говорила ещё три года назад... В этом я буду поддерживать Зеленского», - заявила она.

Фото: Макс Левин

Савченко отметила, что "остаётся в политике", где будет не одна, а вместе с коллегами ее команды на основе общественно-политического движения "Надежды Савченко".

Напомним, броварской горрайонный суд Киевской области отпустил Савченко из-под стражи на прошлой неделе. Савченко проходит подозреваемой по делу о подготовке теракта и госизмене.

30 июля 2018 года Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили расследование уголовного производства в отношении Савченко и Рубана по подозрению в терроризме.