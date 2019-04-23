У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
Штаб Порошенка: сльози, овації і «зрада» Заходу
Штаб Порошенка: сльози, овації і «зрада» Заходу
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский
Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский
Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского
Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
ГлавнаяПолитика

Савченко пришла на заседание Рады

Депутат провела в СИЗО 13 месяцев.

Фото: Макс Левин

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная) пришла на заседание парламента во вторник. Депутат на данный момент находится на своём месте в зале заседаний.

Савченко заявила, что будет поддерживать Владимира Зеленского, передаёт корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Левин

“Я не буду в оппозиции к новому президенту. Мне хватило почитать его предвыборную программу, там есть многие пункты, о которых я говорила ещё три года назад... В этом я буду поддерживать Зеленского», - заявила она.

Фото: Макс Левин

Савченко отметила, что "остаётся в политике", где будет не одна, а вместе с коллегами ее команды на основе общественно-политического движения "Надежды Савченко".

Напомним, броварской горрайонный суд Киевской области отпустил Савченко из-под стражи на прошлой неделе. Савченко проходит подозреваемой по делу о подготовке теракта и госизмене.

30 июля 2018 года Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили расследование уголовного производства в отношении Савченко и Рубана по подозрению в терроризме.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также