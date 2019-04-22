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Участников митинга "Спасибо, Петр" пустили на улицу Банковую, к ним вышел Порошенко

"Наши главные победы еще впереди. Пускай все это слышат!"

Фото: Макс Требухов

Вечером 22 апреля в Киеве начался митинг "Спасибо, Петр", участники которого вышли поблагодарить Петра Порошенко за пять лет президентства.

Как сообщает корреспондент LB.ua, их пустили на улицу Банковую к зданию Администрации президента. Подобного раньше не случалось, обычно все акции у АП проходили в районе перекрестков с Институтской или Лютеранской.

Люди заполнили всю площадь перед АП. Они спели гимн Украины и время от времени выкрикивают лозунги, выражая свою поддержку Порошенко.

Фото: Макс Требухов

Президент выступил перед участниками митинга со ступенек АП, его речь постоянно прерывали криками "Спасибо" и "Лучший".

"Вы лучшая часть нашей общей команды победителей. И наши главные победы еще впереди. Пускай все это слышат! За пять лет мы сделали больше, чем кто-либо за четверть века за нас. Это результат нашей общей работы - моей и моей команды, всех вас" - заявил президент.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что Порошенко проиграл выборы президента, набрав во втором туре около 24% голосов избирателей. Его оппонента Владимира Зеленского поддержали больше 73%.

Порошенко покинет пост в мае 2019 года.

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