​Мининфраструктуры передумало запрещать эксплуатацию самолетов старше 20 лет

Министерство инфраструктуры передумало запрещать эксплуатацию самолетов старше 20 лет.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, говорится на сайте МИУ.

"Мы с пониманием отнеслись к многочисленным обращениям авиакомпаний не запрещать к использованию самолеты, возраст которых превышает 20 лет. Вместе с тем, Госавиаслужба усилит контроль за техническим состоянием воздушных судов, используемых для перевозки пассажиров. Безопасность является первоочередной", - сказал министр на совещании по подготовке авиакомпаний к летнему сезону чартерных перевозок.

Министр подчеркнул, что прошлогодняя ситуация с массовыми задержками чартерных рейсов не должна повториться.

"Опыт прошлого года мы учли. Подготовлена новая редакция авиационных правил перевозок пассажиров и багажа. Отдельно мы будем строго контролировать задержки и переноса рейсов, это ответственность авиаперевозчиков. Отдельно подчеркиваю, что контакт представителей авиакомпаний с пассажирами во время указанных ситуаций должен быть постоянным. Человек не должен бродить по аэропорту в поисках представителя компании-перевозчика в случае переноса или отмены рейса", - сказал Омелян.

Напомним, летом 2018 года на фоне кризиса авиаперевозок, который вызвал массовые задержки рейсов туристов, МИУ вышло с инициативой запретить старые часто ломающиеся самолеты.

Тогда сообщалось, что некоторые украинские авиакомпании используют самолеты, возраст которых приближается даже к 50 годам.