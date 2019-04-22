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Генпрокуратура вызывает Ложкина, Филатова и Гонтареву для вручения подозрений

Повестки опубликованы на сайте ГПУ.

Генпрокуратура вызывает Ложкина, Филатова и Гонтареву для вручения подозрений
Фото: www.segodnya.ua

Генеральная прокуратура Украина вызывает на допрос и для вручения подозрений бывшего главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы Администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Повестки опубликованы на сайте ведомства.

Также на допрос вызывается управляющий директор ICU Константин Стеценко и бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

Чиновники вызваны в связи с расследованием преступлений бизнесмена Сергея Курченко.

"ГПУ вызывает вышеуказанных лиц также для вручения подозрения", - сказано в сообщении.

Их ждут 25 апреля в разное время в кабинете следователя Валерия Гайдара на улице Резницкая, 13/15.

Напомним, в конце марта Генеральная прокуратура опровергала информацию о сообщении подозрений бывшему главе Администрации Президента Борису Ложкину, заместителю главы Администрации Алексею Филатову и экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой в причастности к преступлениям бизнесмена Сергея Курченко.

Ранее генпрокурор сообщил, что ГПУ завершила расследование дела Курченко. Беглому "младоолигарху" вменяют хищение 18,1 млрд гривен.

В ходе расследования дела Курченко были установлены десятки лиц, которые принимали в работе его преступной группировки.

На сегодняшний день подозрение предъявили 98 лицам, в том числе 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителям областных государственных администраций, 14 сотрудникам руководящего состава государственных компаний.

42 человека уже пошли под суд, приняты 27 обвинительных приговоров.

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