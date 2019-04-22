Второй тур выборов соответствует стандартам, а нарушения не повлияют на результаты - КИУ

День голосования во втором туре президентских выборов Украины был проведен в соответствии со стандартами честных и свободных выборов, а зафиксированные нарушения существенно не отразятся на результатах выборов. Об этом говорится в отчете Комитета избирателей Украины (КИУ), передает «Интерфакс-Украина».

"По оценке КИУ, день голосования в целом был проведен в соответствии со стандартами честных и свободных выборов. В сравнении с первым туром выборов количество нарушений несколько уменьшилось", - сказано в нем.

Зафиксированные наблюдателями КИУ нарушения избирательного законодательства во время выборов не могут повлиять на результаты голосования. Они не носили системный характер и не могли существенно повлиять на волеизъявление граждан.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента Украины.

Явка составила более 62%.

По данным экзит-поллов, проведенных в день выборов, Зеленский одержал побуду на выборах с результатом более 73%.

По состоянию на 8:45 22 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 91,50% электронных протоколов. Владимир Зеленский набрал 73,16% голосов (12 418 592), Петр Порошенко - 24,5% голосов (4 159 656). 2,32% бюллетеней признаны недействительными.