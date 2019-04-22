​"Опора" подтвердила победу Зеленского

За Зеленского проголосовали 73,2%, за Порошенко - 24,3%.

Гражданская сеть "Опора" провела параллельный подсчет голосов на выборах президента Украины. Ее данные подтверждают результаты экзит-поллов, согласно которым во втором туре победил кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Об этом на брифинге в понедельник сообщила координатор "Опоры" Ольга Айвазовская.

"Владимир Зеленский, по нашим оценкам, получает 73,2%, Петр Порошенко - 24,3%, и 2,5% - это количество бюллетеней, которые признаны недействительными", - рассказала она.

Фото: oporaua.org

"Существенных по масштабам и потенциальным последствиям применения избирательных нарушений в день повторного голосования выявлено не было", - подчеркнула Айвазовская.

Самым частым нарушением, который видели наблюдатели "Опоры", были попытки выдачи членами избирательных комиссий и получения избирателями бюллетеней без предъявления документов.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в Украине прошел второй тур выборов президента. По данным ЦИКа, явка составила более 62%.

Экзит-поллы показали, что на выборах победил Зеленский с результатом более 73%.

Центральная избирательная комиссия, которая обработала по состоянию на утро 22 апреля, почти 96% электронных протоколов, сообщила, что за Зеленского проголосовали 73,1% избирателей, за Порошенко - 24,5%.