На избирательном участке в Лебединском проголосовал один человек

В селе Лебединское Донецкой области, где избирательный участок открыли после 16:00, проголосовал один человек.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает Громадське.

По его словам, из-за близости территории к линии разграничения в поселке не смогли своевременно сформировать комиссию. Но 21 апреля в короткий срок нашли 9 человек, которые приняли присягу и приступили к работе. По состоянию на 22:00 там проголосовал один избиратель.

Также Евгений Радченко подтвердил, что между членами комиссий, работающих в зоне приближенной к линии разграничения, были разговоры о повышении зарплаты из-за риска для жизни, но детали не сообщил.

Как сообщалось, на участке в Лебединском зарегистрировано 680 избирателей.

Напомним, что ЦИК признал успешным второй тур выборов. Явка избирателей 21 апреля составила более 62%.