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Портнов: в мае месяце я буду в Украине

Бывший "регионал" анонсировал возвращение из эмиграции

Портнов: в мае месяце я буду в Украине
Фото: Макс Левин

Бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов собирается вернуться в Украину в следующем месяце.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Макси ТВ" ("Наш"), обсуждая результаты выборов президента.

"Да, обязательно. Я в мае месяце буду в Украине", - заявил Портнов, отвечая на вопрос, возвращается ли он из эмиграции после победы Владимира Зеленского.

Новоизбранный президент Украины вступает на пост не позже 30 дней после официального объявления результатов выборов. Соответственно, это должно произойти в мае 2019 года.

Официально в команде Владимира Зеленского отрицают причастность Портнова к ней. Однако, по данным LB.ua нардеп Валерий Писаренко, замглавы депутатской группы "Возрождение" и давний соратник Портнова, взял на себя роль неформального представителя Владимира Зеленского в Верховной Раде.

Во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы.

После Революции достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

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