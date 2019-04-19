«Связной» для преЗЕдента

Накануне второго тура президентских выборов в парламенте начали формировать группу поддержки под вероятного победителя – Владимира Зеленского . Нет, речь не о Виталии Куприе, создавшем межфракционное объединение «За Зеленского» , которое по состоянию на сегодня насчитывает аж одного участника. В игру вступили куда более влиятельные персоны. Сразу несколько источников LB . ua , близких к руководству парламента, сообщили, что нардеп Валерий Писаренко , замглавы депутатской группы «Возрождение», давний и близкий соратник экс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова , взял на себя роль неформального представителя Владимира Зеленского в Верховной Раде.

Декларация о намерениях

18 апреля в парламенте состоялось закрытое совещание накануне пленарной недели Рады. Ничего из ряда вон выходящего – подобные «летучки» во главе со спикером Андреем Парубием и представителями фракций проводятся регулярно, ещё до традиционного согласительного совета в понедельник, где обсуждают предстоящую повестку дня работы Рады на текущую неделю.

Но на этот раз рутинное совещание скрасило выступление замглавы группы «Возрождения» Валерия Писаренко.

«Неожиданно для всех, стоит признать, товарищ Писаренко такой гордо встаёт и сообщает, что сразу после выборов президента в парламенте появится представитель нового президента, с которым придется обо всем договариваться. И дал понять, что этот представитель – он сам», – пересказывают LB.ua речь Валерия Писаренко сразу два участника совещания.

LB.ua попросил прокомментировать заявления коллег самого Валерия Писаренко. На вопрос, будет ли он представлять интересы Владимира Зеленского в парламенте, нардеп заявил: «Это самая лучшая шутка за сегодняшний день».

«Сам кандидат Зеленский представил человека из своей команды, который будет отвечать за связи с Верховной Радой. Я не помню его фамилии (эту роль будет исполнять глава партии «Слуга народа» и партнер Зеленского по «95 кварталу» Иван Баканов), его назначили ответственным за связи с Радой, – добавил он. – Во-вторых, Зеленский рассматривает как один из вариантов роспуск парламента, чему я, честно, очень рад, потому что этот парламент уже недееспособный».

Нардеп, мягко говоря, немножко лукавит: сложно представить, что далекий от парламентских дел директор «95 квартала» будет единственным коммуникатором команды Зеленского с Верховной Радой (не говоря уж о том, что номинально такую должность может занимать лишь действующий парламентарий).

Куда лучше на эту роль годится Валерий Писаренко. Он был депутатом Украины сразу четырёх созывов, начав карьеру в 2006 году с избрания в Раду от партии «Батькивщина», видным членом которой тогда был Андрей Портнов.

Фото: УП 'Портнов, Писаренко, Пилипенко

Еще тогда, в 2006-м Портнов создать свою неформальную группу, куда кроме Писаренко входили ещё несколько депутатов «Батькивщины» – Владимир Пилипенко и Святослав Олийнык.

В 2007 Писаренко снова избирается депутатом парламента от БЮТ, №74 в списке. И возглавляет подкомитет по вопросам правовых основ организации и деятельности исполнительной службы и реагирования на нарушения законодательства относительно исполнения решений Комитета ВР по вопросам правосудия. А также по совместительству становится замом главы Специальной контрольной комиссии ВР по вопросам приватизации.

В 2009 вся «группа Портнова» переходит из БЮТ во фракцию Партии регионов. В 2011 году Андрей Портнов становится заместителем главы Администрации президента Януковича и занимается «вопросами судоустройства».

В 2012 году Писаренко вновь избирается в Раду по харьковскому избирательному округу №168. Именно с того времени он начал появляться на публике вместе с мэром Харькова Геннадием Кернесом. А сайт горсовета пестрил большим количеством комплементарных публикаций о Писаренко. В Раде он был беспартийным, но часто голосовал в унисон с властью. В том числе, 16 января 2014 года за так называемые «диктаторские законы».

Революционная волна не тронула Писаренко, в отличие от его друга и соратника Портнова, который был вынужден покинуть страну. На внеочередных парламентских выборах 2014 Писаренко опять становится депутатом ВР по все тому же избирательному округу №168.

Фото: antikor.com.ua Валерий Писаренко и Геннадий Кернес

В начале 2015 года, когда в Раде создается новая депутатская группа «Возрождение» во главе с еще одним выходцем из Партии регионов Виталием Хомутынником, близким партнером Игоря Коломойского, Писаренко к ней присоединяется. Олигарх, по его же словами, всегда «симпатизировал» этой группе, что дает основания утверждать, что «Возрождение» как минимум не будет оппонировать Владимиру Зеленскому в случае избрания его президентом.

Проект готов

Отметим, что к сценарию роспуска парламента, о котором так позитивно отзывался Валерий Писаренко, по информации источников LB.ua имеет отношение Андрей Портнов, который якобы помогал готовить проект президентского указа о роспуске парламента. Сам он, к слову - в рамках большого интервью профильному изданию - уже пообещал вернуться в Украину в случае избрания Зеленского.

В беседе с нами Валерий Писаренко не отрицал, что и сейчас поддерживает «тёплые, дружеские и товарищеские отношения» с Андреем Портновым. Они, по его словам, регулярно созваниваются с тех пор, как Портнов уехал из Украины.

«Я считаю, что он один из лучших юристов страны, который ещё точно очень много может сделать для нашего государства. Хорошего и нужного. У него позиция называется «Портнов», – заявил LB.ua Писаренко.

Фото: vidrodzhennya.org.ua Валерий Писаренко

Символично, что сам нардеп не стал опровергать информацию о том, что возможно именно Андрей Владимирович причастен к созданию проекта указа о роспуске ВР "под президента Зеленского".

«Давайте переживем воскресенье... Я лично считаю, что есть основания для роспуска парламента. До сегодняшнего дня никто не может добиться подтверждения существования коалиции и если там даже математически посмотреть, то после выхода сил, которые изначально формировали большинство («Самопомощь» и Радикальная партия Олега Ляшко, – А.С.), то там количество депутатов меньше 226... Все посмотрим очень скоро», – прогнозирует он.

О сценарии роспуска Рады на основании решения суда об отсутствии коалиции LB.ua детально писал в тексте Сони Кошкиной и Виктории Матолы вчера.

Нервная реакция штаба

Источник LB.ua в руководстве штаба кандидата Зеленского на просьбу прокомментировать информацию о возможной роли Писаренко как представителя Зеленского в парламенте отреагировал нервно. Раздраженно отмечая, что «это, скорее всего, инициатива самого Писаренко».

Весьма показательно, конечно).