Лукашенко пригрозил проклятием и мощнейшим ответом тем, кто посягнет на Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании к народу и Национальному собранию республики заявил о готовности белорусов защищать свою независимость. Об этом сообщает Znak.

«В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места никаким компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь сохранила свой нейтралитет «по отношению к известным глобальным и региональным конфликтам». Очевидно, что имелось в виду аннексия Крыма и война на Донбассе.

«Мы заняли твердую позицию в современной геополитической системе, — заявил Лукашенко. — Развивая отношения с нашими стратегическими союзниками и зарубежными партнерами в различных частях земного шара, ни на шаг не отступили от принципов самостоятельного принятия решений, подчиненных собственным национальным интересам, но ни в коем случае не противоречащим другим народам и, прежде всего, нашим соседям».

Лукашенко подчеркнул, что любой президент или правительство, которое посмеет замахнуться на суверенитет Беларуси – будет проклято народом. А кто посмеет это сделать – «получит мощнейший ответ от нашего народа, прежде всего от поколения, рожденного в независимой Беларуси», - заявил он. Конец фразы был заглушен бурными аплодисментами.

Также президент высказался касательно двуязычия в стране: «У нас есть два государственных языка — русский и белорусский. Если вы хотите лишиться разума — запретите русский язык. Хотите потерять сердце — запретите белорусский».

Напомним, осенью и зимой 2018 года ходили слухи о возможном присоединении Беларуси к территориям РФ. В декабре 2018 президент Беларуси Александр Лукашенко высказывал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет "инкорпорировать" Беларусь в состав России.

Из-за этого проводилось даже тайное совещание с высшими чиновниками страны, по поводу такого «давления» со стороны России.