Операция «паспортизация»: что стоит за намерением Кремля раздать российское гражданство жителям ОРДЛО
Операция «паспортизация»: что стоит за намерением Кремля раздать российское гражданство жителям ОРДЛО
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка"
Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка"
Европарламент поддержал изменения в визовый режим Шенгенской зоны
Европарламент поддержал изменения в визовый режим Шенгенской зоны
Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину
Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
«Коронный» свидетель: под ударом президент и директор НАБУ
«Коронный» свидетель: под ударом президент и директор НАБУ
Зеленский представил свою команду
Зеленский представил свою команду
Досрочные выборы Рады: быть или не быть?
Досрочные выборы Рады: быть или не быть?
ГлавнаяМир

Лукашенко сегодня обратится к народу с ежегодным посланием

На мероприятие приглашены чиновники, дипломаты, СМИ и представители общественности.

Лукашенко сегодня обратится к народу с ежегодным посланием
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

На мероприятие, которое традиционно пройдет в Овальном зале Дома правительства, приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.

По информации пресс-службы, выступление главы государства будет транслироваться в прямом эфире по телеканалам "Беларусь 1", "Беларусь 24" и на Первом национальном канале Белорусского радио. Трансляция начнется в 10:30.

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина рассчитывает, что Лукашенко в ходе Послания объявит об очередности проведения избирательных кампаний в стране.

"О нашем избирательном процессе пока ничего не известно. Жду. Пора уже ответить на этот вопрос", - сказала Ермошина.

Срок полномочий президента Белоруссии истекает летом 2020 года, парламента - осенью 2020 года.

Напомним, в начале года Лукашенко заявил, что его страна не будет объединяться с Россией, но готова развивать Союзное государство.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также