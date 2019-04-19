Лукашенко сегодня обратится к народу с ежегодным посланием

На мероприятие приглашены чиновники, дипломаты, СМИ и представители общественности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

На мероприятие, которое традиционно пройдет в Овальном зале Дома правительства, приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.

По информации пресс-службы, выступление главы государства будет транслироваться в прямом эфире по телеканалам "Беларусь 1", "Беларусь 24" и на Первом национальном канале Белорусского радио. Трансляция начнется в 10:30.

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина рассчитывает, что Лукашенко в ходе Послания объявит об очередности проведения избирательных кампаний в стране.

"О нашем избирательном процессе пока ничего не известно. Жду. Пора уже ответить на этот вопрос", - сказала Ермошина.

Срок полномочий президента Белоруссии истекает летом 2020 года, парламента - осенью 2020 года.

Напомним, в начале года Лукашенко заявил, что его страна не будет объединяться с Россией, но готова развивать Союзное государство.