Ким Чен Ын встретится с Путиным до конца апреля

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"По приглашению Владимира Путина председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетит РФ с визитом во второй половине апреля", - говорится на сайте Кремля.

Планируемый визит в РФ станет первым для Ким Чен Ына - раньше в России он никогда не был, отмечает Интерфакс. Его отец Ким Чен Ир, напротив, неоднократно приезжал в РФ на специальном бронированном поезде: в 2001, 2002 и 2011 годах. В ходе последнего визита Ким Чен Ир посетил не Москву, как до этого, а Улан-Удэ.

Ранее в четверг агентство "Ренхап" со ссылкой на источники сообщило, что Ким Чен Ын может отправиться в Россию на встречу с Путиным на собственном бронепоезде. Агентство полагает, что встреча Путина и Ким Чен Ына состоится во Владивостоке.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на информированный источник в МИД РФ сообщила, что визит лидера КНДР планируется на следующей неделе. Встреча глав двух стран, предположительно, пройдет во Владивостоке перед вылетом президента РФ Владимира Путина в Пекин на саммит "Один пояс - один путь" 26-27 апреля.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу, что Ким Чхан Сон, глава администрации северокорейского лидера, замечен во Владивостоке в преддверии возможной встречи лидеров КНДР и России, вероятно, он прибыл для решения вопросов организации встречи.

До этого Ким Чхан Сон посещал Сингапур и Ханой в преддверии проведения в этих городах саммитов КНДР - США.