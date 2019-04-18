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Макрон наградил пожарных, работавших на тушении Норт-Дама

Макрон наградил пожарных, работавших на тушении Норт-Дама
Фото: EPA/UPG

Президент Франции Эммануэль Макрон вручил награды пожарным, тушившим собор Парижской Богоматери. На встрече с пожарными в Елисейском дворце французский лидер поблагодарил их за проявленные доблесть и профессионализм, пишет BFM TV.

"Вся страна и весь мир смотрел на вас, и с вас нужно брать пример. Вы были прекрасным примером того, какими людьми мы должны быть", - отметил глава государства.

Макрон наградил пожарных золотыми медалями "за отвагу и самоотверженность".

В Елисейский дворец прибыли около 300 пожарных, которые в течение 15 часов тушили пожар в Нотр-Дам де Пари. Чествовать пожарных будут и на церемонии, которую организует парижская мэрия.

Напомним, сильный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора для реставрационных работ. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша. Макрон пообещал, что Нотр-Дам восстановят за пять лет.

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