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Европарламент поддержал изменения к визовом режиме Шенгенской зоны

Срок подачи документов на открытие визы увеличен до 6 месяцев, а действие многократной визы - до пяти лет.

Европарламент поддержал изменения к визовом режиме Шенгенской зоны
Фото: zem.ru

Европарламент поддержал предложения Еврокомиссии о введении новых правил выдачи виз для краткосрочного пребывания граждан третьих стран в Шенгенской зоне. Документ опубликован на сайте Европарламента.

Новые правила увеличивают срок подачи на открытие визы с 3 до 6 месяцев до поездки, а также предусматривают возможность сделать представление в электронном виде. Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет могут освобождаться от визовых сборов.

Предельный срок действия многократной шенгенской визы увеличен с одного года до пяти. Стандартный размер визового сбора будет увеличен с 60 до 80 евро.

Новая визовая политика должна способствовать развитию европейского туристического бизнеса, который обеспечивает 10% общего ВВП Евросоюза. По статистике Еврокомиссии, в течение 2017 было выдано более 14 млн шенгенских виз.

Напомним, для краткосрочных поездок в страны ЕС, входящие в Шенгенскую зону, визовый режим действует для 105 стран мира. Граждане Украины могут въезжать в страны шенгена по биометрическому паспорту для выезда за границу.

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