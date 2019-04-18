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Посольство США назвало решение российского суда по украинским морякам ужасным

Американские дипломаты негативно высказались о продлении ареста.

Посольство США назвало решение российского суда по украинским морякам ужасным
Фото: EPA/UPG

Посольство США в Украине негативно высказалось о продлении ареста украинских военнопленных моряков, а также призвало Россию немедленно освободить их. Об этом заявляется в Twitter американского посольства.

«Решение российского суда о несправедливом продолжение содержания под стражей украинских моряков - ужасное. Россия должна немедленно вернуть в Украину задержанных членов его экипажа и судна, и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», - сказано в сообщении.

Напомним, 17 апреля 2019 года Лефортовский районный суд Москвы второй раз продлил срок содержания под стражей всем украинским морякам. Они останутся под арестом до конца июля.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины в Керченском проливе. Экипаж украинских кораблей арестовал оккупационный суд Симферополя.

Всех моряков обвинили в незаконном пересечении границы Российской Федерации в Черном море. 29 ноября их вывезли в СИЗО Москвы.

16 января Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24 пленными морякам до 24 и до 26 апреля 2019 года.

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