Иванка Трамп рассказала, что отказалась от предложения отца возглавить Всемирный банк

По ее словам, избранный в начале апреля Дэвид Малпасс отлично справится с этой работой.

Иванка Трамп подтвердила, что ее отец, президент США Дональд Трамп предлагал ей возглавить Всемирный банк, если бы ее заинтересовала эта работа.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американские СМИ.

На прошлой неделе Дональд Трамп рассказал изданию Atlantic, что спросил свою дочь, не хочет ли она занять самую высокую должность во Всемирном банке, "потому что она очень хорошо разбирается с цифрами". В ответ на это предложение Иванка сказала, что "вполне счастлива своей должностью советника Белого дома".

Выступая перед журналистами во время визита в Кот-д'Ивуар, она рассказала, что предложение о работе "прозвучало в форме вопроса", но она от этого предложения отказалась.

По ее словам, Дэвид Малпасс, который был избран 13-м президентом ВБ, отлично справится с этой работой.

На вопрос, не предлагал ли отец ей еще какие-то заманчивые должности, Иванка Трамп сказала: "Пусть это останется между нами".

Напомним, в начале апреля новым президентом Всемирного банка был избран заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мелпас. Его кандидатуру предложил президент Трамп.