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Окружной админсуд остановил конкурс на глав налоговой и таможни

Решение принято по иску нардепа Антонищака из БПП.

Окружной админсуд остановил конкурс на глав налоговой и таможни
Фото: ukr.media

Окружной административный суд Киева приостановил действие распоряжение Кабинета министров об объявлении конкурса на должности глав Налоговой и Таможенной службы.

Об этом говорится на сайте суда.

Решение было принято 17 апреля в качестве обеспечительной меры по иску народного депутата Андрея Антонищака.

"Суд, принимая решение об удовлетворении заявления об обеспечении иска исходил из того, что непринятие таких мер, очевидно, может привести к тому, что защита прав, свобод и интересов заявителя, в защиту которых подается административный иск, станет невозможным, или для их восстановления необходимо будет приложить значительные усилия и расходы", - говорится на сайте ОАСК.

"Из устной критики господина Антонищака я понял, что, по его мнению, к конкурсу допустили кого-то, кто не имеет необходимых 7 лет руководящего стажа", - написал в фейсбуке участник конкурса, первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

Сам Антонищак в фейсбуке пишет, что у него есть претензии к Сергею Верланову. "То, что я озвучивал, происходит! Шулерства на конкурсе по замещению должностей руководителя таможенной и налоговой службы. Самое большое количество баллов набрал господин Верланов, у которого конфликт интересов и отсутствует соответствующий стаж работы! Еще месяц назад были известны результаты конкурса. Вследствие договорняков на налоговую проходят Верланов и Кавилин, на таможню - Нефьодов и Орленко", - написал он 16 апреля.

Конкурс на глав налоговой и таможни находится на завершающей стадии. 23 апреля с финалистами конкурса должно было состояться собеседование.

Разделение Государственной фискальной службы на налоговую и таможенную - одно из требований Международного валютного фонда.

Напомним, что Антонищак - глава подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности таможенных органов.

Он больше всего известен инцидентом на трассе Киев-Чоп в августе 2017 года, когда он попался патрульным полицейским пьяным за рулем. Депутат отказался проходить экспертизу и проверку на алкотестере, однако полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, что подтвердили и два свидетеля, которые были на месте происшествия.

Депутата не привлекли к ответственности в связи с истечением срока наложения административного взыскания.

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