«Коронный» свидетель: под ударом президент и директор НАБУ

Соломенский районный суд города Киева после почти 9-ти часов жаркого заседания избрал меру пресечения для экс-нардепа Дмитрия Крючкова в виде содержания под арестом в 45 дней или залог в размере 7 млн.111 тыс. грн. Сторона обвинения просила почти 350 млн. грн, что соразмерно заявленному ущербу государству от энергетических схем, участником которых по версии следствия был Крючков. О подробностях судебного заседания и о том, кому угрожают показания Дмитрия Крючкова – в репортаже LB.ua.

Фото: Макс Левин

Бабушки, титушки, давка и обвинение

15 апреля в Киев экстрадировали из Германии потенциального свидетеля номер 1 – экс-нардепа фракции «Батькивщина» и в прошлом члена комитета по вопросам энергетики Верховной Рады, бизнесмена Дмитрия Крючкова, фигуранта по делу о присвоении 346 млн гривен «Запорожьеоблэнерго», в котором более 60% акций принадлежит государству. Широкой публике Крючков стал известен после жрасследования программы «Схемы» об энергетических сделках братьев Суркисов в партнерстве с замглавы БПП Игорем Кононенко и лично президентом Петром Порошенко.

Уже в «Борисполе» ему вручили подозрение, а через два дня назначили заседание по избранию меры пересечения.

Фото: Макс Левин

Ещё за час до начала заведомо скандального процесса под зданием районного суда собрались пожилые протестующие с плакатами и лозунгами посадить Крючкова. Вместе с ними – большое количество молодых парней характерной спортивной наружности. «Дают по 300 грн за два часа», – не на камеру признавались они.

Фото: Анна Стешенко

Внутри, в душной и маленькой комнате суда за столами друг напротив друга разместились стороны защиты и обвинения. Все остальное пространство заняли представители СМИ.

Защита Крючкова была представлена в зале двумя из трёх адвокатов. «Основную артиллерию» по защите взял на себя Александр Лысак (известен тем, что защищал Геннадия Корбана, Александра Ефремова, мэра Одессы Геннадия Труханова и Александра Авакова). Его партнёр по защите – Татьяна Ковалёва, которая более 15 лет возглавляла Печерскую коллегию адвокатов. А вот третий адвокат, Андрей Федур, защищавший в своё время Юлию Тимошенко, Бориса Колесникова и многих других известных политиков, отсутствовал.

Фото: Анна Стешенко

Сторона обвинения – прокуроры Виталий Кравец и Роман Кимлик.

Фото: Макс Левин

Главный «арбитр» – судья Максим Вишняк, который ранее был переведён в Киев из луганского суда. Известен тем, что выпустил мэра Труханов на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова и принял решение о снятии ареста с аэропорта «Одесса».

До появления «коронного свидетеля» в зале, полицейский с увесистой связкой ключей открыл тяжёлые двери специального помещения для подозреваемого, ограждённого стеклом.

Вероятно, учитывая все возможные риски с безопасностью Крючкова после его громких заявлений в адрес первых лиц, полицейский для начала тщательно проверил все предметы внутри. Для этого даже нагнулся и осмотрел лавку подозреваемого снизу.

Фото: Анна Стешенко

Только после этого в сопровождении нескольких крупного телосложения полицейских в зал завели главного фигуранта. Стоит признать, выглядел Крючков уверенно, хотя были явно заметны красные от усталости глаза. Держа руки в наручниках сзади, он так и не присел.

Фото: Анна Стешенко

Судья объявил о начале процесса, после чего Лысак взял бразды в свои руки, озвучив ходатайство о пребывании его клиента рядом с защитой, что одобрил судья. Крючкова сразу освободили «из-за стекла» и он сел рядом с адвокатами.

Фото: Анна Стешенко Дмитрий Крючков в суде

Далее прокурор Кравец напомнил всем присутствующим о том, что детально изучены документы всех дел 2015-2016 годов. «Пять договоров переуступки, проведены экономические экспертизы, которые показали о нанесении ущерба государству в размере более 346 млн. грн», – заявил он.

Сторона обвинения настаивала на избрании меры пресечения в виде ареста на 60 дней, учитывая несколько рисков.

«Мы требуем наиболее жёсткую меру пресечения, поскольку Крючков ранее уже скрывался от следствия. Есть не просто доказательства, а факты, когда в июне 2015 года он покинул территорию Украины. Мы устанавливали его местонахождение во Франции, Венгрии и России, где он получил политическое убежище. Германия была последним его пристанищем... Также есть риск уничтожения им документальной базы компании «Энергосистема», ведь он до сих пор имеет влияние на компанию и есть риск незаконного влияния на свидетелей», – объяснял прокурор.

В это время в зал заседаний то и дело доносились крики протестующих бабушек под зданием суда: «Крючкова – за решетку!».

Размер залога сторона обвинения заявила соразмерный предъявленному ущербу – 346 с лишним миллионов гривен.

Фото: Макс Левин

Бенефис Крючкова

А дальше началось самое интересное. Слово дали Крючкову и его спич продлился свыше двух часов. Примечательно, что в ходе своего выступления он держал себя крайне уверенно и даже несколько надменно.

Демонстрируя свои хорошие ораторские навыки, он начал по пунктам и с соблюдением всей хронологии с 2014 года, изобличать Порошенко и его окружение, с которым работал.

Он сходу заявил, что все документы, подписанные следователями НАБУ и прокурорами, «подготовлены с фактами кричащей халатности». По его словам, уголовного производства НАБУ с указанным номером вообще не существует, а следственные органы установили, что он женат, хотя это не так. «Но есть трое детей, что не указано в деле... Складывается впечатление, что прокуроры подписывают документы, не читая их», – бравировал Крючков.

Фото: Макс Левин

Затем он пошел в жесткую атаку, рассказав, как ранее его компания «Энергосеть» изначально «попала в струю» и начала зарабатывать сотни миллионов на энергетических схемах.

По его словам, в конце 2014 года президент Петр Порошенко собрал СНБО для рассмотрения вопроса о сокращении в пиковые периоды потребления электроэнергии из-за конфликта в Крыму.

«Тогда генерация не покрывала потребности. По итогам СНБО секретарь Турчинов поручил Минтопэнерго провести конкурс по подбору компаний для импорта электроэнергии. Конкурс был проведён и были выбраны две компании: ДТЭК (Рината Ахметова, – LB.ua) и «Энергосеть», которые поровну разделили объемы для поставки электроэнергии. Мы поставляли электроэнергию на абсолютно законных основаниях», – заверял он.

Фото: Макс Левин

И якобы сразу же после заключения контрактов на поставку электроэнергии к нему приехали «люди от Порошенко» для заключения пакта о совместной схеме заработка.

«Я не буду сейчас называть фамилии, кто ко мне приехал, но мне предложили: для реализации контракта поставки электроэнергии, я должен был поделиться частью корпоративных прав «Энергосети», – подчеркнул Крючков.

Фото: Макс Левин

Он также подтвердил, что все это время тесно работал с замом главы БПП и армейским другом Порошенко Игорем Кононенко.

«Он приехал ко мне. Предмет разговора был следующий. Для работы и расширения бизнеса были предложены совместные условия по работе ряда облэнерго и ТЭЦ, которые имеют государственные доли», – утверждал Крючков.

По его словам, в последствие Кононенко регулярно проводил с ним встречи и переговоры. И якобы президент давал на их сотрудничество добро и опосредованно контролировал процесс.

Крючков также обратил внимание, что «сразу на следующий день после назначения Вовка главой НКРЭКУ (Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, – LB.ua) меня попросили из Администрации президента провести с ним встречу и ввести в курс дела. Я такую встречу провёл в офисе на улице Владимирской... Встреча была не наедине, а при участии ряда директоров заводов», – рассказал в суде обвиняемый.

Фото: Макс Левин

«Для, так сказать, «закрепления схемы» на конец 2015 года правление компании пополнилось тремя помощниками Кононенко, а на замглавы члена правления по финансам была назначена не имеющая никакого опыта в энергетике Ярослава Помилуйко, только потому что она была женой помощника главы НКРЭКУ Вовка», – продолжал «жечь» Крючков.

Важно, что при этом он так и ни слова не сказал о братьях Суркисах, которые также фигурировали в расследовании «Схем» вместе с окружением Петра Порошенко.

Фото: dynamo.kiev.ua

Далее – почти 30 минут оправданий о том, как «Энергосистема» в своё время получила от «Запорожьеоблэнерго» долги Запорожского титано-магниевого комбината еще с 2001 года. И именно по этому факту «шьют» ему дело.

«Они (долги, – LB.ua) были огромные, но отключать комбинат было нельзя, и по графику реструктуризации их выплату разбили до 2020 года. Все документы согласовывал Фонд госимущества до последней запятой», – утверждал Крючков.

И уже с 2015 года был положен старт всему уголовному разбирательству по фактам сделок на облэнерго.

Символично, как отметил Крючков, «само следствие в ходе наблюдения не увидело бизнес-партнеров Порошенко, которые часто приходили ко мне на переговоры, но увидели руководство Запорожского титаново-магниевого комбината, которое ко мне на самом деле не приходило (для заключения пяти фиктивных договоров переуступки, – LB.ua)».

Он убеждал, что никогда не уклонялся от следствия и приходил на допросы по всем повесткам до того, как покинул Украину.

«Когда же стало понятным, что следствие носит исключительно заказной характер, я покинул территорию Украины, а НАБУ арестовало 238 млн грн счетов компании», – продолжал он.

И тут «вишенка на торте». Крючков заявил, что директор НАБУ Артем Сытник предлагал ему пойти на мировую. Но не бесплатно.

Фото: Макс Требухов

«Господин Сытник действительно от нас получал полмиллиона долларов... За содействие в следствии», – огорошил Крючков всех присутствующих в зале.

И добавил, что дело в отношении Сытника за получение взятки и превышение полномочий было открыто. «Оно давнее, оно существует. Знает ли о нем Луценко? Думаю, что знает… И ещё. Уже в 2017 году Интерпол отказал НАБУ в преследовании, но Бюро незаконно не исключало меня из базы», – не останавливался Крючков.

Напоследок он опроверг информацию, что ему как конечному бенефициару до сих пор принадлежит 99,9 процентов в компании «Энергосеть», через которую и проводились все махинации, обнародованные в расследовании «Схем».

«На самом деле, сегодня мне принадлежит только 25 процентов в компании «Энергосеть», – заявил Крючков.

А контроль за компанией осуществляет оффшорная компания, за которой стоит депутат БПП Юрий Буглак, еще один армейский друг Петра Порошенко, а также все тот же Кононенко, утверждает он.

По окончанию выступлений адвокатов судья удалился на долгие пять часов в совещательную комнату для вынесения решения по избранию меры пресечения.

Фото: Макс Левин

Перерыв и вердикт

В перерыве молодые ребята, которые оставались под зданием суда, в разговоре с LB.ua признавались, что «они хоть и за Зеленского, но платит пока только Порошенко».

«Мы из организации «Трезвая и злая молодежь». Хотим нормально жить», – рассказывал один из активных участников акции протеста.

А ведущий сего мероприятия под судом призывал «не допустить реванша и заказа олигарха Коломойского против президента».

Фото: Анна Стешенко

Ближе к 18.00, когда истекал срок ареста Крючкова после вручения подозрения в аэропорту судья наконец-то появился в комнате заседания. Самого Крючкова тоже вывели под стражей и опять поместили «под стекло».

Фото: Макс Левин

По итогу суд вынес решение: «45 дней содержания под стражей с возможностью внесения 7 млн 111 тыс. гривен залога», – что вызвало, мягко говоря, недоумение в зале. Ведь сторона обвинения заявляла о залоге даже не в разы, а на порядки больше.

Крючков выслушал решение с гордо поднятой головой. А когда его начали выводить под конвоем из зала (пока что его повезли в СИЗО, – LB.ua) бросил на ходу, что «деньги для залога есть». Вопрос о том, так будет ли он давать показания против Порошенко, Крючков оставил без ответа, лишь заметно ухмыльнувшись.

Фото: Макс Левин

Вероятнее всего, уже в ближайшие дни Крючков будет освобождён под залог. И наверняка выйдет, пусть, с электронным браслетом на теле, на все доступные телеэфиры страны.