Кабмин прекратил соглашение о стандартизации вооружения со странами СНГ

В Украине не был принят ни один общий ГОСТ.

Кабинет Министров прекратил для Украины действие соглашения по стандартизации вооружения и военной техники со странами Содружества Независимых государств. Соотвествующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Согласно пояснительной записке, указанное решение принято в связи с переходом Украины на стандарты Организации Североатлантического договора (НАТО), а также в связи с тем, что в Украине не был принят как национальный стандарт ни один ГОСТ или ОВТ, разработанный после 1992 года.

10 января Украина вышла из соглашения СНГ о выставочно-ярмарочной деятельности, а 23 января сразу из трех соглашений СНГ.

Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" намерен перейти на стандарты НАТО с 2019 года. На лето запланирован визит технических экспертов НАТО, а полная имплементация стандартов НАТО в оборонном секторе и оборонно-промышленном комплексе Украины запланированы на конец 2020 года.