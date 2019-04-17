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В Соломенском суде Киева началось заседание по делу Дмитрия Крючкова

Сегодня суд изберет бывшему депутату меру пресечения.

Фото: Анна Стешенко

В Соломенском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения бывшему народному депутату, председателю правления ХК "Энергосеть" Дмитрию Крючкову. Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала суда.

Фото: Анна Стешенко

Крючкова задержали в аэропорту "Борисполь" в понедельник, 15 апреля. Он является фигурантом дела о присвоении 346 млн гривен "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству.

В июле 2016-го Крючкова объявили в розыск.

Весной 2018 года Крючков был задержан в Германии по запросу Украины, однако затем был отпущен под залог, несмотря на требования НАБУ и САП о его экстрадиции.

Расследование продолжается с декабря 2015 года. В совершении преступления следствие подозревает двух человек. Миноритарный пакет акций "Запорожьеоблэнерго" принадлежит братьям Суркисам и Константину Григоришину.

Дмитрий Крючков избирался народным депутатом Украины Верховной Рады пятого созыва от Блока Юлии Тимошенко, был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко

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