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СБУ установила имя мужчины, подозреваемого в подрыве генерала Шаповала

Автомобиль Шаповала взорвался в Соломенском районе Киева два года назад.

СБУ установила имя мужчины, подозреваемого в подрыве генерала Шаповала
"Мерседес" шаполвала взорвали летом 2017 года в Киеве
Фото: Сергей Нужненко

Служба безопасности Украины установила подозреваемого в убийстве Максима Шаповала - генерала Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом сегодня на брифинге заявил глава СБУ Василий Грицак, передают Українськi Новини.

Подозреваемым является гражданин Олег Шутов, скрывающийся на оккупированной территории Донбасса. Теракт он совершил по заказу российских спецслужб.

Шутов лично заложил взрывчатку в автомобиль Шаповала, а после преступления он выехал в Россию, а затем скрылся на Донбассе.

Организатором операций по убийству украинских офицеров разведки СБУ считает начальника департамента ФСБ России генерала Дмитрия Минаева.

Напомним, 27 июня 2017 года начальник спецназа ГУР Минобороны, генерал Шаповал погиб в результате взрыва его автомобиля в Соломенском районе Киева. Улица, где он погиб, в 2018 году названа в его честь.

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