Диверсант, подорвавшийся при закладке мины под автомобиль в Киеве, выжил

Имя преступника - Алексей Комаричев, он сотрудник военной разведки РФ.

Диверсант, который 4 апреля подорвался при закладке мины под автомобиль сотрудника украинской спецслужбы, выжил.

"Исполнитель жив, он находится в больнице", - заявил глава СБУ Василий Грицак на брифинге в среду.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры раньше сообщила, что диверсант получил многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести, от которых скончался в больнице, не приходя в сознание.

По его словам, этот диверсант имел фальшивый паспорт гражданина Киргизии на имя Алексея Ломако. Настоящее имя преступника - Алексей Комаричев.

Он гражданин России, сотрудник военной разведки.

Комарычев - руководитель российской ДРГ, заброшенной в Украину для убийства украинских офицеров разведки.

Задержаны на данный момент 7 членов этой ДРГ, в том числе задержан российский офицер Тимур Дзортов.