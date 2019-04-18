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Зеленский объяснил, что избегает публичных выступлений, "чтобы объединить украинцев"

"Я могу ходить каждый день.. меня зовут на какие-то политические программы. Каждый божий день".

Зеленский объяснил, что избегает публичных выступлений, "чтобы объединить украинцев"
Владимир Зеленский
Фото: Макс Левин

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский рассказал, почему избегает публичных выступлений, встреч с общественными организациями и журналистами.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я могу ходить каждый день... меня зовут на какие-то политические программы. Каждый божий день. Не сейчас, это началось очень давно. А теперь представьте себе: а я не иду. Я вам объясню. Ваше интервью посмотрит миллион. А теперь представьте, если я каждый день буду ходить, и ко всем журналистам? Уважаю всех, не в этом дело - это мой подход, моя информационная политика", - пояснил Зеленский.

Он также заявил, что намерен общаться с украинцами через соцсети, а не посредством телевидения.

"Знаете почему? Мне не нужна эта статистика. Мне сказали, что к нам не придет на выборы молодежь, и я проиграю. Я про первый тур, я не говорю про результаты всех выборов. Мне сказали, что мы не найдем контакт, потому что Фейсбук и соцсети влияют на 6% общества. Мне сказали, что те люди, которые находятся в соцсетях, более ленивы с точки зрения каких-то изменений, не верят в изменения. Что те же политики так и останутся, и что главная аудитория - телевизионная. Нам много всего сказали... Дальше, что мы сделали? Мы в это не поверили. Мы нашли формат коммуникации с людьми, и от 6-8% до большого телека. Мы же практически с телевизором не взаимодействовали, ну, очень мало...", - добавил Зеленский.

По его мнению, редкие появления политиков в СМИ объединяют людей.

"Редкие появления, которые сводят людей вместе, объединяют их. Я хочу, чтобы меня увидели. Это как в старые времена, еще в советское время, все бежали: "Что сегодня? "Семнадцать мгновений весны" или там "Слуга народа". Один раз идет эта серия, в такое-то время, и все об этом знают. Где ее можно посмотреть? Ее можно посмотреть по телевизору. Не важно, есть у тебя дома телевизор или нет. Было так раньше - во дворе садились и смотрели. Ты объединяешь людей", - отметил кандидат в президенты.

Он также пообещал записывать обращения к жителям оккупированных территорий.

"Я буду каждый день записывать видео к восточным регионам Украины и говорить им: смотрите, НАТО - не зверюга, не проглотит вас. Смотрите, что это. Пусть люди думают, пусть начнут читать об этом, пусть начнут изучать", - добавил Зеленский.

Напомним, 3 апреля Зеленский записал видеообращение, в котором позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр. Порошенко согласился и сдал анализы на стадионе, Зеленский - в частной клинике.

После этого Зеленский начал отказываться от участия в дебатах вообще и на стадионе в частности. Кандидаты в основном обменивались видеороликами. Впервые они поговорили в прямом эфире 11 апреля - телефонный разговор прозвучал в эфире телеканала 1+1. В итоге между Порошенко и Зеленским произошла перепалка и шоумен бросил трубку.

Идея провести дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" принадлежит Зеленскому. После первого тура выборов кандидат опубликовал видеоролик, в котором он вызывает Порошенко провести дискуссию на стадионе. Порошенко принял это предложение, после чего Зеленский начал отказываться от участия в дебатах вообще и на стадионе в частности.

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