Зеленский хочет работать в оpen space, а не на Банковой

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы работать не в Администрации президента на улице Банковой, а в каком-то офисе в формате оpen space. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что очень хочет съехать с Банковой в случае победы на выборах.

"Я сказал своим ребятам: ищете какой-то оpen space, какой unit интересный ... Да, я хочу. А ее [Администрацию президента], если позволит общество, отдал бы какой-то... Не знаю... Не знаю ... ", - сказал Зеленский.

Рассказывая о своих планах, кандидат отметил, что у его команды есть возможность "разобраться с Администрацией президента, как минимум".

Также в контексте разговора о будущем, кандидат уверил, что не собирается руководить парламентом, давить на судей или антикоррупционные органы, но планирует подавать законопроекты своей команды в Верховную Раду. Он подчеркнул, что подаст законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов, президента и судей.

На вопрос, будет ли он давить народным гневом на других политиков, кандидат в президенты лишь ответил: "Все перед законом равны".

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС),72,2% респондентов готовы проголосовать за Владимира Зеленского. Действующего президента Петра Порошенко во втором туре президентских выборов поддержат только 25,4%, остальные намерены испортить бюллетень. 54% респондентов ответили, что точно будут голосовать, 18,8% - скорее будут, 15,5% - не будут, 11,7% - отказались отвечать.