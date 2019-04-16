Рейтинг Зеленского - 72%, Порошенко - 25%, - опрос КМИС

Явка во втором туре ожидается не менее 54%.

72,2% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), готовы проголосовать за Владимира Зеленского. Действующего президента Петра Порошенко во втором туре президентских выборов поддержат только 25,4%, остальные намерены испортить бюллетень.

Результаты опроса были представлены социологами на пресс-конференции во вторник.

54% респондентов ответили, что точно будут голосовать, 18,8% - скорее будут, 15,5% - не будут, 11,7% - отказались отвечать.

41,9% украинцев считают, что дебаты между кандидатами обязательно должны состояться, еще 26,7% считают их желательными, но не обязательными (в целом 68,7% хотели бы, чтобы дебаты состоялись). Четверть украинцев (24,7%) считают, что дебаты не нужны.

Опрос проводился с 9 по 14 апреля среди 2 004 совершеннолетних респондентов во 129 населенных пунктах со всех регионах, кроме оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма.

Погрешность репрезентативности исследования не превышает 3,3%.

Напомним, социологический опрос группы "Рейтинг", который проводился 5-10 апреля, показал, что во втором туре за Владимира Зеленского готовы проголосовать 71,4% избирателей, за Петра Порошенко - только 28,6%.