Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд

Положительно к Сталину относятся 51% респондентов, из них 41% - c уважением.

Большинство россиян (70%) положительно оценивают роль Иосифа Сталина в жизни страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", проведенного в марте, передает РБК.

Отмечается, что это рекордное значение за все время проведения опросов. Отрицательно роль Сталина оценивают 19% опрошенных россиян.

Положительно к Сталину относятся 51% респондентов, из них 41% - c уважением, что стало максимумом с 2001 года. 14% россиян относятся к советскому вождю отрицательно, еще 26% - безразлично.

Почти половина респондентов (46%) считают, что преступления в сталинскую эпоху были оправданы "великими целями и результатами". Еще 45% сказали, что человеческие жертвы нельзя ничем оправдать.

Напомним, согласно исследованию Киевского международного института социологии, 77% украинцев считают, что Сталин был жестоким тираном, виновным в уничтожении миллионов людей. Но в то же время около 14% населения относится к нему положительно.