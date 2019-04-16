Огонь в Соборе Парижской Богоматери полностью потушен

Пожарные полностью потушили пожар в Соборе Парижской Богоматери в столице Франции.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пожарную службу Парижа.

"Все очаги возгорания потушены", - заявил представитель службы лейтенант Габриэль Плю.

Периметр вокруг собора до сих пор окружен, пожарные остаются на месте, но заявляют, что угрозы повторного возгорания уже нет. Сейчас, по словам Плю, специалисты проверяют прочность несущих конструкций и продолжают эвакуацию предметов искусства. "Эта работа продлится в течение всего дня", - добавил он.

Также сообщается, что во время тушения огня пострадали двое полицейских и пожарный.

1/2 #Intervention #NotreDame : la structure de la cathédrale est sauvée et les principales œuvres d’art ont été sauvegardées, grâce à l'action combinée des différents services de l'État engagés à nos côtés. pic.twitter.com/0GJZKAdYdM — Pompiers de Paris (@PompiersParis) April 16, 2019

2/2 Après plus de 9h de combats acharnés, près de 400 pompiers de Paris sont venus à bout de l’effroyable l’incendie. 2 policiers et un sapeur-pompier ont été légèrement blessés. pic.twitter.com/re9ZR0KB3W — Pompiers de Paris (@PompiersParis) April 16, 2019

Судя по фото и сообщениям СМИ, каменная часть Собора - 850-летнее каменное сооружение готического здания - уцелела.

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что в крыше собора образовалась большая дыра на месте, где был шпиль, но алтарь сохранился, и "все не так плохо, как она боялась".

Часть ценностей удалось спасти сразу - в частности, из горящего здания вынесли одну из крупнейших реликвий христиан - Терновый венец Христа, тунику святого Людовика и несколько картин. Судьба органа пока точно не известна.

Напомним, Собор парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) - главная достопримечательность французской столицы. Он строился в период 1163-1345 годов. В XIX веке поврежденный в ходе революции собор был отреставрирован, также был возведен новый шпиль и установлены статуи.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Собор. А французские миллиардеры Пино и Арно уже выделили 300 млн евро на восстановление здания.