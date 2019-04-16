В Дании не могут принять решение по строительству "Северного потока - 2"

Власти Дании в настоящий момент не могут принять решение о выдаче разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2" по какой-либо из трех заявок оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Об этом сообщает Энергетическое агентство Дании (DEA).

Энергетическое агентство указало, что в третью заявку включены два варианта маршрута, проходящие по континентальному шельфу к юго-востоку от острова Борнхольм, расположенные в исключительной экономической зоне Дании.

"Энергетическое агентство Дании теперь приступит к обработке заявки и инициирует процесс экологической оценки. Это включает в себя общественные консультации по отчету о воздействии проекта на окружающую среду, эти общественные консультации, как ожидается, будут инициированы в ближайшее время и также включат в себя консультации со связанными странами по любому возможному трансграничному влиянию на окружающую среду, согласно Конвенции Эспо", - говорится в сообщении DEA.

Согласно информации агентства, Дания должна совместно с разработчиком проекта ответить на полученные отзывы, продолжительность этой части процесса будет зависеть от количества, содержания и сложности полученных в процессе консультаций отзывов, в связи с этим энергетическое агентство в настоящий момент не может сказать, когда будет выдано разрешение на строительство.

Дания - последняя из стран Европейского союза, которая не согласовала маршрут "Северного потока - 2". Ранее разрешения на его строительство дали Германия, Финляндия и Швеция.

Отсрочка строительства датского участка может ослабить переговорные позиции "Газпрома" по новому транзитному контракту с Украиной.

Вместе с тем 15 апреля Совет Евросоюза окончательно утвердил антироссийские поправки к газовой директиве по "Северному потоку-2".

Газопровод "Северный поток 2" (Nord Stream 2) должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Германии, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.