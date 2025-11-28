В уряді Данії заснували "нічну варту", яка стежить за висловлюваннями Трампа

У Копенгагені не хочуть проґавити щось важливе, поки країна спить.

Міністерство закордонних справ Данії непублічно організувало "нічну варту", завданням якої є відстеження дій та висловлювань Дональда Трампа і його адміністрації.

Як пише The Guardian, данські ЗМІ дізналися, що з 5 години вечора і до 7 години ранку в МЗС спеціально призначені співробітники дивляться та читають, що сказав американський президент. На ранок вони готують для уряду звіт про ключові новини та заяви.

"Нічна варта" була запроваджена після того, як Трамп почав нав'язливо говорити про своє бажання приєднати Гренландію до США. Такий формат дозволяє відомствам бути в курсі нових загроз з боку Вашингтона та координовано на них реагувати.