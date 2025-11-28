Трамп визнає недійсними всі укази та документи, підписані Байденом за допомогою автопера

Йдеться, зокрема, про рішення щодо помилування та пом’якшення вироків.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що підписані Джо Байденом за допомогою автопера укази та документи будуть визнані недійсними.

Дональд Трамп анонсував, що будь-який документ, підписаний Байденом автопером, "анулюється та втрачає чинність".

Президент США запевнив, що йдеться приблизно про 92% документів, і що для використання автопера необхідний спеціальний дозвіл чинного президента США.

Зазначається, що автоперо використовували під час ухвалення рішень про помилування та пом’якшення вироків наприкінці президентського терміну Байдена. Зокрема, йдеться про сина Джо Байдена. Попередній президент США тоді пояснював, що схвалював рішення усно, а автоперо використовували через "велику кількість документів".

Трамп заявляв і раніше, що ці рішення недійсні, бо їх підписали без відома Байдена, проте тодішній президент США це заперечував.