Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Київ. Скасована прем'єра
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

Трамп визнає недійсними всі укази та документи, підписані Байденом за допомогою автопера

Йдеться, зокрема, про рішення щодо помилування та пом’якшення вироків.

Дональд Трамп та Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп повідомив, що підписані Джо Байденом за допомогою автопера укази та документи будуть визнані недійсними.

Дональд Трамп анонсував, що будь-який документ, підписаний Байденом автопером, "анулюється та втрачає чинність". 

Президент США запевнив, що йдеться приблизно про 92% документів, і що для використання автопера необхідний спеціальний дозвіл чинного президента США.

Зазначається, що автоперо використовували під час ухвалення рішень про помилування та пом’якшення вироків наприкінці президентського терміну Байдена. Зокрема, йдеться про сина Джо Байдена. Попередній президент США тоді пояснював, що схвалював рішення усно, а автоперо використовували через "велику кількість документів".

Трамп заявляв і раніше, що ці рішення недійсні, бо їх підписали без відома Байдена, проте тодішній президент США це заперечував.
